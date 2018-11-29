سقوط ضحايا بغارات للعدوان في صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة استشهدت امرأة مسنة متأثرة بجراحها وأصيبت طفلة اليوم الخميس إثر غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية مما ادى الى استشهاد امرأة مسنة كما اصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين في الغارات التي استهدفت منطقة نشور منتصف الليل.

ويواصل الجيش السعودي قصفه الصاروخي على مناطق سكنية بمديرية الظاهر ما تسبب في أضرار مادية في ممتلكات المواطنين، فيما شن طيران العدوان غارة استهدفت سيارة مواطن على الطريق العام غرب مديرية حيدان بالمحافظة ذاتها.

ويستمر العدوان بتكثيف غاراته وقصفه البري على محافظة صعدة مستهدفاً المواطنين ومختلف المنشآت الحيوية في المحافظة.

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