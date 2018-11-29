وكيل الأمم المتحدة يلتقي رئيس المجلس السياسي للميليشيات في صنعاء

عقد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك لقاءات مع قيادات ومسؤولين موالين للميليشيات الحوثية في صنعاء بعد ساعات من وصوله. وذكرت مصادر تابعة للميليشيات أن المسؤول الاممي التقى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للميليشيات مهدي المشاط وفي لقاء منفصل وزير الخارجية بالحكومة الانقلابية هشام شرف. وتناولت المحادثات الوضع الانساني والجهود الاممية المبذولة بالعمل الاغاثي وما تقوم به من جهود بالإضافة المباحثات حول جهود السلام وما يتعلق بالتطورات في الحديدة. وكان وكيل الامم المتحدة وصل صنعاء ظهر اليوم وقال انه يسعى لتحقيق خمس نقاط بالتهدئة والسماح بوصول المساعدات.

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