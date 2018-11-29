'اليمن العربي' ينشر تفاصيل حفل الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال بالمكلا (صور)

دشنت السلطة المحلية في حضرموت صباح اليوم الخميس، حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى الـ51 ليوم الإستقلال في الـ30 من نوفمبر المجيد.

وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي ألقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة رفع في مستهلها تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الإستقلال، مستعرضا في كلمته جملة من الإنجازات التي تم تحقيقها في الملف الأمني والخدمي، وابرزها النجاحات الأمنية والعسكرية المتمثلة في توسيع رقعة الإنتشار الأمني وتأهيل قوات الأمن والشرطة ودعمها بكل ما تحتاجه لأداء مهامها، ونجاح مبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كاهل المواطنين إلى جانب حصول حضرموت على منحة لدعم الكهرباء مقدمة من المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأن حضرموت ستشهد مزيدا من الإهتمام بكافة الملفات الخدمية والأمنية وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض أسعار الوقود والاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة.

وتم خلال الإحتفال عرض لوحة بانورامية فنية بعنوان "وطن البحار" من تأليف خالد أحمد القحوم وألحان أنور سعيد الحوثري وأداء الفنانين محفوظ بن بريك ومفتاح كندارة وعدنان العطاس، وإلقاء قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء العموم والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين.