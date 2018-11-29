لماذا إختارت الإمارات 30 نوفمبر لإحياء ذكرى شهدائها ؟!

تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم غدٍ الجمعة، ذكرى الشهيد، الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام .

وتهدف هذه المناسبة إلى إستذكار دور شهداء الإمارات الذين قضوا نحبهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها ولا يقتصر شهداء الامارات فقط على الذين استشهدو ضمن القوات المسلحة بل تشمل جميع الاشخاص الذين ضحو بأرواحهم في جميع المجالات سواءً العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية .

وتم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.

لماذا الـ30 من نوفمبر ؟!

يعود سبب إختيار القيادة الإماراتية لـ30 من نوفمبر لأحياء ذكرى الشهيد، إلى ذكرى سقوط أول شهيد في تاريخ الإمارات في 30 نوفمبر 1971، ويدعى سالم سهيل خميس، وذلك خلال المعركة التي خاضتها بلاده ضد القوات الإيرانية لاستعادة جزيرة طنب الكبرى، حيث كان يخدم بقوات شرطة رأس الخيمة، إلا أن القدر لم يمهله حتى يلتحق بالقوات المسلحة .

فقبل يومين من إعلان قيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971م، استشهد الشرطي سالم بن سهيل خميس بن زعيل، دفاعا عن علم بلاده، في جزيرة طنب الكبرى، هو و5 من زملائه، حيث رفض إنزال العلم، مقابل إصرار الجنود الإيرانيين المسلحين واستخدامهم صنوف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أدى إلى استشهاده على ثرى بلاده الطاهر.

ويروي من عاصر فترة الشهيد بن زعيل، كيف أستبسل الأخير في الدفاع عن جزيرة طنب الكبرى على الرغم من التفوق العسكري والبشري للقوات الإيرانية الغازية، وكيف صمد مع رفقائه الخمسة في وجه الغزو الإيراني حتى إرتقى شهيداً .

شهداء اليمن سبب هذه المناسبة :

يؤكد مراقبون ومحللون عسكريون، أن إعلان الإمارات في العام 2015م لذكرى يوم الشهيد، كمناسبة وطنية يحتفى بها كل عام، يعود إلى شهدائها الذين أستشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني والديني في نصرة اخوانهم اليمنيين ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة بشكل مباشر من إيران .

وقدمت الإمارات خلال العام 2015م كوكبة من الشهداء، منهم 50 جندي أستشهدوا جراء إستهداف معسكرهم في محافظة مأرب يوم 4 سبتمبر 2015م بصاروخ باليستي، إلى جانب من إستشهدوا في عدن والمحافظات المجاورة خلال عمليات تحريرها التي شاركت فيها الإمارات بقوة .

وفي يوم الـ30 من نوفمبر، تعبر دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها في كل سنة، ووقوفها ودعمها لأسر وذوي الشهداء، وتؤكد فيه على أنها لن تنسى تضحيات أبنائها، من خلال أنشطة تكريمية لشهداء الوطن على أرض اليمن.