المقاومة الوطنية تحذر من حسابات مشبوهة في تويتر

حذر مصدر في المركز الإعلامي التابع لقوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" من صفحات مشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة خبر التابعة للمؤتمر إن صفحات مشبوهة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يديرها المدعو عمار الحميقاني، تعمل على بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.

ودعا المصدر كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة إلى أخذ أخبار المقاومة الوطنية من وسائلها الإعلامية الرسمية، مشدداً بأن ما لم ينشر في وسائلها الرسمية لا يعبر عنها ولا يمت لها بصلة.

وحذر المصدر كل من يتعامل مع ما يتم نشره عبر الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي يديرها الحميقاني، وغيره.