شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترجع الفضل في تعافي الريال اليمني لجهتين وتتحدث عن «هزيمة جديدة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت السعودية اليوم الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م بأن ارتفاع الريال اليمني هزيمة جديدة للحوثيين ونتيجة جهود الحكومة ودعم المملكة. وقال السفير السعوي لدى اليمن محمد آل جابر "إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ، هزيمة جديدة للمليشيا الحوثية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في اليمن. وأضاف آل جابر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر " أن تلك النتائج الإيجابية تحققت بفضل الجهود الفعالة للحكومة اليمنية، وبدعم مستمر من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات. وكان الريال اليمني شهد تحسناً كبير وارتفاعاً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار إلى اقل من 400 ريال في محلات الصرافة، بينما وصل الريال السعودي الى 120 ريالا.

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