شركة النفط تستعد لافتتاح عدد من محطات الوقود في عدن

تستعد شركة النفط اليمنية فرع عدن لافتتاح عدد من محطات الوقود في المدينة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الاستقلال الوطني ال30 من نوفمبر.

وأكد علي عبده مدير إدارة المحطات بالشركة ان العمل جاري على قدم وساق لإكمال الترتيبات النهائية قبل افتتاح ثلاث محطات وقود في عدن.

وأشار إلى ان مهندسي الإدارة الفنية يبذلون جهودا مكثفة لإنجاز العمل في المحطات الثلاث وهي محطة خورمكسر والتي تقع بجانب فندق عدن بمديرية خورمكسر بالإضافة إلى محطة حجيف بمديرية التواهي ومحطة الحدائق بمديرية دارسعد.

وأضاف ان افتتاح المحطات الثلاث سيتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 51 لعيد الاستقلال ال30 من نوفمبر.

ويأتي افتتاح المحطات الثلاث بعد إعادة ترميمها في ظل متابعة حثيثة وإشراف من قيادة شركة النفط بعدن ممثلة بمديرها العام الأستاذة إنتصار العراشة.

يذكر أن بعض المحطات التابعة لشركة النفط بعدن تعرضت للتخريب والدمار إثر غزو ميليشيات الحوثي لمدينة عدن في العام 2015.