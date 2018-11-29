احتشد أبناء شبوة اليوم الخميس في العاصمة عتق للاحتفال بعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر بحضور قيادات جنوبية وعددا من المسؤولين.
والقى في الاحتفال كلمة عبرت عن التهاني لأبناء المناطق الجنوبية بحلول هذه المناسبة العظمية التي تحمل معاني الإباء والكرم والرجولة والمعاني اليمنية الأًصيلة.
وفي الاحتفال تحدث أبناء شبوة ان ما يجعلهم يخلدون هذه الذكرى الواحدة والخَمسون أن أبطالنا الرجال وقفوا في وجه المحتل البريطاني، وأن أبناءهم اليوم سيقفون أمام أ مَليشيا كَهنوتية تَقوم بالعَبث والفَساد.
كَما حَضر جَمعًا غَفيرًا من المواطنين المُعبرين عن احتفالهم الوَطني بمناسبة عيد الاستقلال.
شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة عيد الاستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .