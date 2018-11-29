شبوة احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة عيد الاستقلال

احتشد أبناء شبوة اليوم الخميس في العاصمة عتق للاحتفال بعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر بحضور قيادات جنوبية وعددا من المسؤولين.

والقى في الاحتفال كلمة عبرت عن التهاني لأبناء المناطق الجنوبية بحلول هذه المناسبة العظمية التي تحمل معاني الإباء والكرم والرجولة والمعاني اليمنية الأًصيلة.

وفي الاحتفال تحدث أبناء شبوة ان ما يجعلهم يخلدون هذه الذكرى الواحدة والخَمسون أن أبطالنا الرجال وقفوا في وجه المحتل البريطاني، وأن أبناءهم اليوم سيقفون أمام أ مَليشيا كَهنوتية تَقوم بالعَبث والفَساد.

كَما حَضر جَمعًا غَفيرًا من المواطنين المُعبرين عن احتفالهم الوَطني بمناسبة عيد الاستقلال.