خرق حوثي جديد بصاروخ باليستي في الساحل الغربي

واصلت الميليشيات الحوثية خروقاتها لوقف إطلاق النار المعلن بطلب الامم المتحدة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة . وتبنت الميليشيات اليوم الخميس إطلاق صاروخ باليستي قالوا انه نوع بدر بي 1 قصير المدى والذي اعلنت عنه الميليشيات الحوثية في الشهور الأخيرة . وياتي الاعلان رغم الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والهادفة إلى منح الحوثي فرصة لسحب مسلحيه بصورة سلمية من الحديدة . وكانت الميليشيات زعمت بدء وقف اطلاق الصواريخ تجاه التحالف والشرعية لكنها لم تلتزم منذ اليوم التالي.

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