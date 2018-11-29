الأجهزة الأمنية بـ"حضرموت" تعلن القبض على متهمين بتنفيذ عمليات سرقة بـ"تريم"

ألقت الأجهزة الأمنية وشرطة مديرية تريم، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن اليوم، على أشخاص متهمين "وعصابات متخصصة" يقومون بارتكاب عمليات سرقة، وترويع للمواطنين.

وقالت الأجهزة الأمنية بتريم، بأنها تمكنت من القبض على أفراد العصابة والمشتبه بهم، وذلك بعد التحري والمتابعة، وعددهم خمسة أشخاص وهم "م- ص- ف" البالغ من العمر 20 عام يسكن عيديد"، والثاني "ع- س- ت" والبالغ من العمر 18عام يسكن المحيضرة، والثالث يدعى "س- س – ع" 18 عام يسكن المحيضرة، والرابع يدعى "هـ - ع – ب" 22 عام، والخامس يدعى "ع - س – ب" 49 عام يسكن الردود.

وأشارت، بأنه تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أمرت بحبسهم، تمهيدا لمحاكمتهم.

وفي ذات السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بتريم، من القبض على المدعو "س- س- ب" البالغ من العمر40 عام، يسكن حارة عيديد، متهم بمحاولة سرقة أجهزة تكييف صحراوية.

واعترف الجاني أيضاً ببيع عدد من الدراجات المسروقة، يقوم بشرائها من المتهمين بالسرقات، بثمن بخس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بتريم، شخص متهم يُدعى "ع - س –ج"، البالغ من العمر 26 عام، يسكن في منطقة ساه، متلبس بتهمة سرقة خزان المحروقات، التي تعود للمواطن "ع - ي – ح"، يسكن حارة السوق ولا يزال التحقيق جاري في هذه الجريمة.

يشار إلى أن عملية القبض على هذه العصابة المتخصصة في السرقة، جاءت نتيجة جهود قامت بها الأجهزة الأمنية وشرطة مديرية تريم، التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، والترويع للمواطنين، بجميع أشكاله.