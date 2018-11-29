مركز الملك سلمان يوقع عقد المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة بالحديدة

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس في الرياض، عن توقيع عقد المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة؛ لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية في مديرية الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة، لتقدم خدماتها لـ 3500 مستفيد وفق المعاير الدولية بإجمالي قدرة 338,833 دولار أمريكي.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أنه استفاد من خدمات العيادات المتنقلة في عقدها الأول أكثر من 20 ألف مراجع من النازحين، مؤكداً أن هذا المشروع جزء من عمل مركز الملك سلمان للإغاثة في حفظ صحة وكرامة الإنسان اليمني.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة طيبة الدكتور عبدالرحمن خرد، أن التوقيع يأتي استمرار للمرحلة الأولى التي استهدفت عددًا كبيرًا من النازحين بمديريتي الخوخة وحيس ، حيث يعد مشروعاً نوعياً يقدم خدمات جليلة وعظيمة.