أفاد مصرفيون مساء اليوم الخمس لـ الخليج 365 أن العملة المحلية تراجعت من عصر اليوم وحتى المساء خلال اقل من 4 ساعات.

وذكر المصرفيون أن العملة المحلية صار سعرها في أخر تحديث هي كالتالي:

شراء الدولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يعاود الانهيار أمام العملات الأجنبية والبنك سيصدر تعميم بالسعر الرسمي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .