شكرا لقرائتكم خبر عن الان شاهد اول صورة مسربة للصحفي جمال خاشقجي ووجه مضرجا بالدماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ولم يتم تاكيد دقة الصورة التي ظهر الضحية فيها وقد سالت الدماء من فمة، بانتظار ما ستعلن عنه الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء على لسان رئيسها رجب طيب اردوغان

شكرا لقرائتكم خبر عن الان شاهد اول صورة مسربة للصحفي جمال خاشقجي ووجه مضرجا بالدماء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .