شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان..التحالف العربي يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً خبراً ساراً لليمنيين قد يغير اوضاعهم الاقتصادية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلم التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس 29 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م، مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) للقوات الحكومية اليمنية. وأعلن التحالف العربي،الخميس، تسليم مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية. وقال التحالف العربي، إن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن. وجرى حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني، والسفير السعودي والسفير الأميركي(وصلا اليوم) ومحافظ حضرموت. وتمتد سواحل محافظة حضرموت تمتد بطول (350) كم ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية وعشرات المرافئ الصغيرة.



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