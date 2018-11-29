محمد عبدالسلام يؤكد أن الموقف البريطاني من اليمن كان ولا يزال في صف العدوان السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء :
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض والمتحدث باسم أنصار الله محمد عبدالسلام أن موقف بريطانيا جزء اساسي من العدوان على اليمن إذ أنها لا تزال تبيع الأسلحة للسعودية بشكل كبير.
وأوضح في حوار خاص مع صحيفة الثورة ينشر غدأً أن بريطانيا تشارك بشكل مباشر في عمليات الساحل الغربي وفي غرف عمليات مشتركة وتقدم الدعم ألمخابراتي وهي جزء من المشروع الأمريكي في المنطقة.
وقال إن كان ما سرب للإعلام صحيحا بشأن المشروع البريطاني ـ فقد تم عرقلته من قبل الأمريكيين ـ ليس تعارضا في الرؤية وإنما تبادلا للأدوار.
وأضاف ” هذه الخطوات التأجيلية إنما هي محاولة للتهرب من الضغط الدولي الإنساني الرافض لاستمرار العدوان على اليمن واستمرار الحصار الظالم.
مؤكدا أن التأجيل هو هروب من هذا الاستحقاق ولا مبرر لتأجيل أي قرار يحدد ملامح العملية السياسية المقبلة في المرحلة الانتقالية ويساعد فعليا في إجراء حوار سياسي شامل وفقا لإطار متفق عليه.
واعتبر إدعاءات تأجيل القرار من أجل انتظار ما سيصدر في مشاورات السويد كلام فارغ.
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