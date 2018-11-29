العكبري : إنقلاب الحوثي كان له نتائج كارثية على شبكات الإتصالات

قال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، إن إنقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية كان له إنعكاسات سلبية وأثر بشكل مباشر على بنية شبكات الاتصالات، وعرضها للدمار، مما يزيد بدوره من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لليمن.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في اعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات العرب .

وأكد السفير العكبري أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإعادة تحقيق التنمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بالشكل الذي يساعد ويساهم في تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية لكل فئات المجتمع، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها بلادنا والناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة والشرعية الدستورية، وما نجم عن ذلك من انهيار لمؤسسات الدولة والإقتصاد الوطني.

وأستعرض العكبري امام وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات العرب ما تعرضت له بلادنا من كوارث طبيعية، تمثلت في اعصار شابالا عام ٢٠١٥ واعصار لبان الاخير، شكلا تحديا جديدا لمواجهة اضرارهما على البنية التحيية لقطاع الاتصالات. خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية لليمن.

واوضح السفير رياض العكبري ان الحكومة اليمنية سعت رغم قلة الامكانات وانعدامها الى توفير خدمات النفاذ الشامل للأنترنت لسد الفجوة الرقمية، وتوفير النفاذ الى النطاق العريض في المجتمع ، كما تعمل الحكومة على تمكين الإبتكار في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات لدعم التحول الرقمي في المجتمع، كما تسعى الى تعزيز التعاون مع الإتحاد الدولي للإتصالات والمنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات.

ودعا المندوب الدائم لبلادنا بالجامعة العربية في كلمته الدول الشقيقة الى تقديم المساعدة والدعم لإعادة تأهيل شبكات الاتصالات، وتقديم الدعم والمساندة من خلال الاعمال التي ينفذها الاتحاد الدولي للاتصالات للدول ذات الاحتياجات الخاصة، ومنها بلادنا، في شتى المجالات الخاصة بالبنية التحتية، آخذا بالاعتبار ما تتعرض له البنية التحتية من تخريب ودمار جراء استمرار الاعمال التخريبية للمليشيا الحوثية.

وطالب العكبري الدول الشقيقة الى تقديم المساعدة والدعم الفني على نحو ملائم من اجل إعادة بناء شبكة الاتصالات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الموارد البشرية ، من خلال وضع برامج التدريب المناسب، و تقديم المنح و المساعدات اللازمة، وكذا إرسال الخبراء لدعم وإسناد جهود الحكومة في استعادة وتفعيل خدمات الاتصالات.