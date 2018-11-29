شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليهم:صحافي يكشف هؤلاء .. من يقف وراء هبوط الدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي يسري الأثوري مدير محرك البحث صحافة نت في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن الذي هبط خلال اليومين الأخيرة هو سعر الصرف للدولار اما البيع فهو مستقر عند 550 ريال وأعلى.

وتابع الهبوط من وجهة نظري حركة من الصرافين لجمع اكبر كمية من العملة الصعبة بأرخص سعر ثم معادوة بيعها بأسعار فوق 520 ريال للدولار وسيحققون مكاسب عظيمة وقد حدثت مرات كثيرة

واختتم منشوره رصده هناعدن بالقول لا يوجد أي توعية للمواطن والبعض مضطر يصرف لأنه ما فيش معاه يمني سيولة ومعاه عملة اجنبية