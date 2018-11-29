شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من السفارة اليمنية في مصر لكل زائري جمهورية مصر العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتابع السفارة اليمنية بالقاهرة الحملة الاعلامية غير المسئولة من قبل بعض أصحاب المصالح في وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم غير قانونية على الخدمات القنصلية التي تقدمها السفارة لرعايا الجمهورية اليمنية المقيمين في مصر ..

ونظراً لما تسببه مثل هذه الشائعات المغرضة من إرباك في أوساط الجالية فإن سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة تود توضيح الحقائق التالية لكافة أبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية ..

أولاً : تؤكد السفارة اليمنية بالقاهرة أنها السفارة الوحيدة التي لا تتحصل ما يعرف بالدخل الغير المنظور الذي تم ايقافه مباشرة بعد تسلم السفير محمد مارم لمهامه في السفارة ، وللتوضيح فالدخل غير المنظور هو رسوم كان يتم تحصيلها مقابل خدمات قنصلية تقدم لرعايا الدولة ويتم استخدامها كدخل إضافي لتحسين خدمات السفارة وتقديم بعض أنواع الدعم للحالات المستحقة ، وإيماناً من السفير مارم بعدم قانونية تحصيل اَي رسوم دون قانون فقد قام بايقاف تحصيلها مباشرة عند استلامه لمهام عمله ..

ثانيا : الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل السفارة هي رسوم جوازات السفر المحددة وفقاً لنظام الجوازات كالتالي :

الأطفال دون سن السابعة. ٣٥ دولار

بين السابعة والثامنة عشر. ٦٠ دولار

فوق الثامنة عشر. ٩٥ دولار

وتم منح الطلاب الدارسين تخفيضاً على قيمة الجوازات بناء على طلب السفارة وموافقة رئاسة الوزراء لتصبح قيمة الجواز ٢٧ دولاراً فقط

كما تقوم السفارة بتحصيل رسوم التصديقات القنصلية وفقاً للقانون ( رسم قنصلي ) على الوثائق مقابل طابع دمغة متعارف عليه ومرسل من وزارة المالية ..

ثالثاً تؤكد السفارة مرةً أخرى عدم تحصيل أي رسوم إضافية خارج القانون المعمول به ، وتطالب السفارة كافة أبناء الجالية عدم الانجرار وراء الشائعات التي لا هدف لها سوى تعطيل مصالح المواطنين والأضرار بهم .

وتدعو السفارة كافة وسائل الاعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الصدق والمهنية واستقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة ..

والله الموفق

القسم القنصلي

سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة