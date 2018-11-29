شركة النفط بساحل حضرموت تقر بيع مادة الديزل بـ"260" ريال للتر الواحد

أعلنت شركة النفط اليمنية، فرع ساحل حضرموت، مساء الأربعاء، تخفيض سعر مادة الديزل، وبيعه بــ"260" ريال للتر الواحد، بدءاً من اليوم الخميس 29 نوفمبر.

ووجهت الشركة، خطاباً إلى جميع وكلاء محطات المحروقات، بالتعامل مع هذا التعميم، والبيع للمستهلك بالسعر الجديد، مبررة ذلك بالانخفاض العالمي لسعر مادة الديزل، وتوجيهات المحافظ اللواء فرج البحسني .



وأكدت الشركة، تحملها أجور النقل والعمولة، حسب التعرفة والمسافة، لكل محطة.

ودعت إلى منع وكلاء المحطات، بالتزود بالمواد النفطية من خارج المحافظة، مشيرة إلى عدم الشراء من التاجر مباشرة، وإنما يتم ذلك بتقديم الطلبات إلى إدارة مبيعات الشركة.