أمن تريم يقبض على عناصر متخصصة بأعمال السرقة

نجحت الأجهزة الأمنية بأمن وشرطة مديرية تريم من ضبط عناصر "تشكل عصابة" متخصصه في إرتكاب وقائع سرقة الدرجات النارية والاغنام يتزعمه المدعو ( و - ع - ب ) يبلغ من العمر (30) عام يسكن حارة السوق بتريم.

وخلال التحقيق، أعترف المتزعم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في إرتكاب وقائع السرقات وبأساليب مهنية وحرفية وبتعاون المواطنين الشرفاء والبحث والتحري تمكن رجال الأمن من الايقاع بعناصر تشكيل العصابة بضبط عناصر التشكيل وعددهم خمسة اشخاص وهم الأول يدعى ( م- ص- ف) 20 عام يسكن عيديد والثاني يدعى ( ع- س- ت) 18 عام يسكن المحيضرة والثالث يدعى ( س- س - ع) 18 عام يسكن المحيضرة والرابع يدعى (ه - ع - ب ) 22 عام والخامس يدعى( ع - س - ب) 49 عام يسكن الردود.

وأعترف الجناة خلال أخذ أقوالهم ومواجتهم بما ورد في التحريات بتعاونهم وباشتراكهم في عمليات السرقة التي تم تنفيذها وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم على ذمة القضية تمهيدا لمحاكمتهم لينالوا جزائهم العادل.

وفي نفس الصعيد ،استطاعت الأجهزة الأمنية بتريم من ألقى القبض على المدعو ( س- س- ب) 40 عام يسكن حارة عيديد متهما بمحاولة سرقة أجهزة تكييف صحراوية بعد تلقي عمليات الأمن بلاغا بتعرض إحدى ورش صناعة المكيفات الصحراوية لمحاولة السرقة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمباشرة إجراءاتها لمعرفة الجاني ومن خلال النزول لموقع الورشة وجمع الاستدلال تبين ان الجاني تعرض لإصابة في يده بوجود آثار دم على إحدى أجهزة التكييف التي حاول الجاني سرقتها ومن خلال التواصل مع طوارئ مستشفى تريم لمعرفة من تم معالجته تبين في سجلات الطوارئ معالجة ومجارحة المواطن ( س - س - ب ) 40 عام من ساكني منطقة عيديد وتم ضبطه فورا من قبل أفراد الأمن.

ومن خلال اخذ اقواله في التحقيق أعترف الجاني بتنفيذ محاولة السرقة بمساعدة أحد زملائه واعترف ايضا ببيع عدد من الدراجات المسروقة التي يقوم بشرائها من المتهمين بالسرقات بثمن بخس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر لينالوا جزائهم العادل.

هذا وأنهى فريق البحث والتحري للتحقيقات في قضية سرقة مادة الديزل تعود للمواطن ( ع - ي - ح ) يسكن حارة السوق بتريم تقدم بشكوى لدى مديرية امن وشرطة تريم مفادها تعرض خزان المحروقات العائد له للسرقة من قبل شخص مجهول حيث تمكنت الاجهزة الامنية وبتعاون من المواطنين تم ضبط المدعو ( ع - س -ج) 26 عام يسكن في منطقة ساه اثناء محاولته تنفيذ السرقة ليضبط متلبسا بجريمته ومازال التحقيق مستمر لمعرفة المزيد من ملابسات هذه الجريمة.

تأتي هذه الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بإدارة أمن وشرطة مديرية تريم في إطار الاستراتيجية الامنية التي رسمها مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني التي تهدف إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وسرعة رفع ملفات القضايا إلى النيابات والمحاكم.