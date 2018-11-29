حلق طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، في أجواء صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية. وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء عند الساعة الـ12 و20 دقيقة بحسب التوقيت المحلي. ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات جوية على تعزيزات وتجمعات المليشيا حتى لحظة كتابة الخبر.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تحليق لطيران التحالف في أجواء صنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .