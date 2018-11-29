"علي البخيتي" يشيد بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية

أشاد الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الخميس، بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية بشأن صرف مرتبات المتقاعدين في مناطق الحوثيين من المدنيين والعسكريين.

وقال البخيتي في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "في هذه اللحظات يتسلم المتقاعدون المدنيون في مناطق سيطرة الكهنة الحوثيين مرتباتهم؛ الشكر للرئيس هادي و الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعين عبدالملك ونبيل الفقيه؛ وللدكتور حمود العودي والهيئة الوطنية التي يرأسها؛ ونتمنى ان يُرسل العميد عبدالله الكبودي بيانات المتقاعدين العسكريين ليتم صرف مرتباتهم".

وتابع:"قيام الحكومة اليمنية بعدن، بصرف مرتبات المتقاعدين المدنيين والاستعداد لصرف مرتبات المتقاعدين العسكريين في مناطق سيطرة عصابة الحوثيين فور تسليم بياناتهم عمل مسؤول يستحق الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة الشكر عليه؛ هنا نفتخر بسلطتهم وتتعزز شرعيتهم في قلوب الناس بالداخل وليس فقط بالخارج".