أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 29 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: الخليج 365' يكشف إحدى بشارات محافظ حضرموت.. خاص السفير اليمني: شهداء الإمارات يسكنون ذاكرة كل بيت وبقعة من أراضينا البحسني يدشن الاحتفال بالذكرى الـ51 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر أسعار الخضروات والفواكه تتفاوت في عدن العملة تتحسن.. وانخفاض طفيف بأسعار معظم الفواكه والخضروات بصنعاء أسعار الخضروات والفواكه في مأرب تنخفض تدريجياً ننشر أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الصفراء بصعدة حجة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مستبأ نخبة من عمالقة الفن الحضرمي تهدي أغنية 'وطن البحار' ضمن احتفالات 30 نوفمبر حوثي يُقبل يده بعد مسحه عباءة المرشد الإيراني خالد بن سلمان: مليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال مسؤول أممي يزور اليمن للإطلاع على الأوضاع الإنسانية العامري: «الشرعية» تسلمت رسالة بشأن المشاورات والمليشيا لها مشاريع بأجندة إيرانية الكشف عن هدف عملية «القبضة الحديدية» بحضرموت أسعار الخضروات والفواكه تتفاوت في عدن العملة تتحسن.. وانخفاض طفيف بأسعار معظم الفواكه والخضروات بصنعاء أسعار الخضروات والفواكه في مأرب تنخفض تدريجياً ننشر أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الصفراء بصعدة

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