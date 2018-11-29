كشف السفير البريطاني لدى اليمن عن موعد انطلاق المشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين. وأكد مايكل أورن، أن محادثات برعاية الأمم المتحدة للسلام في اليمن ستبدأ الأسبوع المقبل في السويد. وتثار الكثير من الشكوك حول التزام المليشيا بأية اتفاقات سلام.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سفير بريطانيا لدى اليمن يكشف عن موعد انعقاد مشاورات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .