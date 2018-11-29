قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في البيضاء

قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا، اليوم الخميس، 29 تشرين الثاني، 2018 خلال مواجهات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني إن مواجهات عنيفة دارت في جبهة الوهبية التابعة لقانية شمالي المحافظة.

وأضاف المصدر أن المواجهات التي اندلعت فجر اليوم مازلت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على عربات حوثية بعد مقتل من كانوا على متنها.

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المتمردين.