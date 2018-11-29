'اليمن العربي' يكشف إحدى بشارات محافظ حضرموت.. خاص

أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يوم أمس الأربعاء، خلال استضافة إذاعة 'المكلا' له أنه يزف بشاراتان لأبناء حضرموت سيكشف عنهما اليوم.

وقال محافظ حضرموت قبل قليل، في احتفال الذكرى الـ51 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر - الذي حضره مراسل 'الخليج 365' - أنه في صدد الكشف عن المفاجأتين السارتين لأبناء حضرموت في الساعات القادمة، إلا أنه لم يتطرق إلى ماهية البشارتين أثناء كلمته.

وعلم 'الخليج 365' من مصادر مطلعة أن إحدى البشارتين هي إفتتاح مطار الريان الدولي، الذي تنتظر حضرموت إفتتاحه بشوق وطول انتظار.

وتوقع بعض الإعلاميين يوم أمس، أن محافظ حضرموت يقصد بالبشارات التي أعلنها عنها إجراء تخفيضات في فاتورتي الماء والكهرباء، الأمر الذي دفع 'الخليج 365' للتوقع خلاف ذلك، لاسيما أن مطار الريان كان من المفترض إعلان افتتاحه منتصف العام الجاري وفق ما أعلن عنه محافظ حضرموت مسبقا.