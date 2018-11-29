شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي ينخفض الى 110 والدولار يتجه نحو 300 ريال وجماعة الحوثي رسمياً تعلن عن غضبها وتطالب با ايقاف نزول الدولار الى هذا السعر وتثبيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني تقدمه المام العملات الاجنبية حيث وصل سعر الدولار في صنعاء الى 425 ريال والسعودي 110 ريال.



التدهور السريع للعملات الاجنبية امام الريال اليمني دفع سلطات جماعة الحوثي الى دعوة الحكومة اليمنية لتحييد الاقتصاد، وابعاد العملة المحلية والبنك المركزي بشكل كلي عن الصراع الحاصل في البلاد.



وقالت عبر بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية التابعة لها، إنه يمكن العودة بسعر الصرف إلى 300 ريال .

وبحسب مراقبون فأن قيادات جماعة الحوثي كدسوا مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية ومع ارتفاع سعر الريال اليمني فأنهم تعرضوا لخسارة كبيرة .

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي ينخفض الى 110 والدولار يتجه نحو 300 ريال وجماعة الحوثي رسمياً تعلن عن غضبها وتطالب با ايقاف نزول الدولار الى هذا السعر وتثبيته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .