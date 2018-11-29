شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرار المفاجئ الذي اتخذته كبرى شركات الصرافة في اليمن بسبب الانهيار القياسي للدولار؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت مواقع الكترونية مساء أمس عن مصدر في شركة العمقي للصرافة ثالث أكبر احد المصارف في اليمن أن مصرف العمقي رفض يشتري الدولار.

وقالت "أن شركة العمقي يبيع فقط حيث يبيع الدولار بـ"500" ريال يمني ويرفض رفضا قاطعا شراء الدولار من المواطنين".