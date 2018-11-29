شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات جديدة من شركة النفط في صنعاء لمادة البترول والديزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، بشركة النفط اليمنية، أن الشركة بصدد الإعلان عن قرار جديد يفضي بتخفيضات جديدة في أسعار المشتقات النفطية.

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع ان يتم الإعلان عن قرار الشركة خلال الساعات القادمة، ويشمل القرار مادتي الديزل والبنزين. ويأتي هذا بعد تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، بالتزامن مع هبوط أسعار المشتقات النفطية في البورصة العاليمة خلال الأسبوع الماضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات جديدة من شركة النفط في صنعاء لمادة البترول والديزل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .