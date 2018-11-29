شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الالاف من اليمنيين يتدفقون الى السعودية بعد اصدارها هذا القرار ومنفذ الوديعة يحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا نائب مديرعام منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية العقيد / أحمد محمد الجنيدي جميع شركات نقل المعتمرين الى تنظيم عملية التفويج في نقل المعتمرين الى الاراضي المقدسة عبر منفذ الوديعة وذالك بعد تدفق الالاف من اليمنيين نتيجة تخفيض الرسوم الى 300 ريال سعودي . وطالب بضرورة تعليق الرحلات اليومية لفترة ثلاثة ايام على الأقل وذلك حتى يتسنى تخفيف التزاحم الشديد بالمنفذ ويتمكن مايزيد عن 3000 معتمر من الدخول حيث اغلبهم مايزال عالق منذ ثلاثة ايام واكثر وذلك بسبب المساربة والتزاحم ..مشيرا الى ان المنفذ يشهد ضغط غير مسبوق في ظل تدفق المعتمرين وبصورة عشوائية من شركات النقل ما تسبب في تكدس الباصات التي وصل عددها حتى مساء اليوم الإربعاء 60 باصاً الامر الذي ادى الى خلق متاعب ومعاناة للمسافرين والحق بهم الضرر الجسدي والنفسي في ظل وجود البرد القارس في المنطقة مع ضعف الخدمات في الجانب الإنساني . داعيا المواطنين الى التريث عن السفر حتى يتم انهاء التزاحم حرصا عليهم من تعرضهم للمتاعب والمعاناة وامراض البر

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