مسؤول أممي يزور اليمن للإطلاع على الأوضاع الإنسانية

من المقرر أن يلتفي مسؤول أممي بمسؤولين حكوميين للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وحوثيين في صنعاء.

ويزور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المُكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اليمن، اليوم الخميس، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية؛ لإنهاء الحرب.

وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام ستكون، بحسب بيان للأمم المتحدة، فرصة للمسؤول الأممي؛ ليطلع بنفسه على الأوضاع الإنسانية في البلاد، التي تفاقمت؛ بفعل الانقلاب الحوثي.

ومن المقرر أن يلتقي لوكوك بمسؤولين حكوميين في عدن، وبمسؤولين حوثيين في صنعاء. وكان لوكوك زار اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وكثف المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث مؤخراً مباحثاته مع أطراف النزاع؛ لإقناعهم بالمشاركة في مفاوضات سلام في السويد. وبحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن هذه المفاوضات قد تبدأ في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.

ويحاول الحوثيون إفشال الجهود الأممية والدولية لإنقاذ اليمن من تغول الميليشيات، التي عاثت في الأرض فساداً، وصرّحت عدة قيادات حوثية ضد التسوية السياسية، ونعتها قبل انطلاقها؛ حيث تحاول كسب الوقت في ظل خسائرها الفادحة، التي منيت بها مؤخراً من التحالف العربي والجيش اليمني على الجبهات كافة