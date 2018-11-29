خالد بن سلمان: مليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال

علق سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، على فيديو عن تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في اليمن بغرض الزج بهم في جبهات القتال.
وكتب بن سلمان: المليشيا الحوثية الإيرانية مستمرة في خرقها لكافة المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك وتغذيتهم بأفكار النظام الإيراني المتطرف.
وأظهر الفيديو قيام المليشيا بتجنيد أطفال من المدارس قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.
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