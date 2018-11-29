شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات إذاعية توضح الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2018 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرحت بعض التقارير الإذاعية أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وحسب التقارير النهائية التي ورودت خلال الأيام القليلة الماضية توضح إلى أن الثلاثي النهائي الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية سيكون لوكا مودريتش والفرنسيكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ومواطنه رافاييل فاران، لاعب «المرينجي»، إلا إن برنامج «راديواستاديو»، والذي يُبث على شبكة «أوندا سيرو» الإذاعية، أكد عبر حسابه الرسمي «تويتر» أن القائمة النهائية لتلك الجائزة ستضم كلٌ من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بجانب قائد منتخب كرواتيا.







وأكد البرنامج الإذاعي أن لوكا مودريتش هو من سيُتوج بتلك الجائزة التي تُقدمها المجلة الفرنسية كأفضل لاعب كرة قدم عن العام الحالي، وأن «الدون» سيحصل على المركز الثاني، بينما يأتي نجم «الروخيبلانكوس» على المركز الثالث.