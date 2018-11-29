شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجميع الموظفين المتقاعدين في أنحاء الجمهورية بالتوجه غدا لاستلام مرتباتهم عبر هذا المصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم الاربعاء 28 نوفمبر /تشرين الثاني 2018م استكمال كافة أعمالها لصرف معاشات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لديها في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقال رئيس الهيئة، علي ناصر الهدار، إنه سيتم الشروع في الصرف اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م .

واضاف أن الهيئة قد قامت بتحويل كافة مستحقات المتقاعدين لشهر نوفمبر من حساب الهيئة بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لصرفها عبر مراكز وفروع بنك الكريمي في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، وفقا لوكالة سبأ.

ودعا الهدار كافة المتقاعدين التوجه غداً الخميس إلى فروع الكريمي لإستلام معاشاتهم لشهر نوفمبر مع اصطحاب الوثائق الثبوتية.