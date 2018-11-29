شكرا لقرائتكم خبر عن ’’بن سلمان‘‘ يفاجئ الجميع ويكشف عن الوسيلة الوحيدة التي أجبرت مليشيا الحوثي على الرضوخ والموافقة على تسليم ميناء «الحديدة» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أن «الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن».
وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر» رصدها «"الخليج 365"»: «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف».
وأضاف: «أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية أثبت أنه أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن».
شكرا لقرائتكم خبر عن ’’بن سلمان‘‘ يفاجئ الجميع ويكشف عن الوسيلة الوحيدة التي أجبرت مليشيا الحوثي على الرضوخ والموافقة على تسليم ميناء «الحديدة» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .