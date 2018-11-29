شكرا لقرائتكم خبر عن ’’بن سلمان‘‘ يفاجئ الجميع ويكشف عن الوسيلة الوحيدة التي أجبرت مليشيا الحوثي على الرضوخ والموافقة على تسليم ميناء «الحديدة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أن «الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن».

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر» رصدها «"الخليج 365"»: «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف».

وأضاف: «أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية أثبت أنه أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن».