شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل خولان توضح حقيقة اللقاء الذي جمع وفدها بقائد قوات التحالف العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر مؤتمر قبائل خولان الاسلوب الخبري الذي تناولت به بعض القنوات والمواقع الاخبارية اللقاء الذي جمع وفد مؤتمر قبائل خولان بقائد قوات التحالف العربي صاحب السمو الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز بتنسيق وترتيب محافظ محافظة صنعاء الشيخ اللواء / عبدالقوي شريف ..

وقالت في بيان لها ان "اللقاء كان جيدا وفعالا عبر فيه الوفد عن واجب الساعة القائم اليوم المتمثل في تحرير اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا. وشكروا القيادة السعودية ودول التحالف على تضحياتهم وادوارهم الجبارة في هذا المضمار".

وذكر البيان ان "الوفد عبر عن العزيمة الكبيرة لدى قبائل خولان في مواصلة مشوار التحرير مهما كلف الثمن".شاكرين لصاحب السمو كرم الضيافة وحسن الاستقبال ..

من جانبه رحب صاحب السمو بالوفد من خولان ترحيبا حارا . وقال اننا "من اليمن واليمن منا حتى استكمال تحرير اليمن والاطمئنان على تنميته ونهوضه".

ولفت البيان الصادر عن مؤتمر قبائل خولان انهم "تفاجئوا ببعض ببعض القنوات والمواقع الاخباري تحرف الحقيقة وتدخل في الخبر إضافات لم تكن حقيقية ولا واقعية".

كما استنكرت قبائل خولان ما حدث من تزييف وتحريف للحقائق. وقالت بانها "تأمل من الجهات المسئولة القيام بواجبها تجاه هذا الانحراف بالإعلام عن رسالته".

واعلن قبائل خولان "تحفظهم بالحق القانوني الكامل في مقاضاة وسائل الاعلام التي تناولت الخبر بهذا التزييف والتحريف".