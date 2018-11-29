شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تراجع مفاجئ للدولار ... كبرى شركات الصرافة تتخذ هذا القرار قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر خاص بشركة العمقي ثالث أكبر احد المصارف في اليمن أن مصرف العمقي رفض يشتري الدولار قبل لحظات و يبيع فقط ب 500 .

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تراجع مفاجئ للدولار ... كبرى شركات الصرافة تتخذ هذا القرار قبل قليل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .