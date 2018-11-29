شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر ينقل توجيهات من الرئيس هادي الى قائدين عسكريين بارزين ويستدعيهم الى الرياض.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ، اليوم الاربعاء 28 نوفمبر، على الجهود المبذولة في تفعيل مهام قوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية والاستفادة من دعم وتعاون الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب.

جاذ ذلك خلال لقائه ،اليوم في الرياض، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية العميد الركن خالد علي القملي، وقائد قوات حرس الحدود اليمنية العميد الركن عبدالله محمد أبوحاتم ،للاطلاع على الجهود المبذولة في هذا الشأن..ناقلاً لهما تحيات وتوجيهات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي ، والتي تقضي بمضاعفة الجهد والعمل على تعزيز دور هاتين الوحدتين.

وأكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء اهتمام الرئيس بتوفير متطلبات خفر السواحل وحرس الحدود لأهمية الدور الذي تلعبه هذه القوات في حماية أمن وسيادة اليمن ولما تلعبه من دور محوري في المساهمة في الأمن الإقليمي والدولي وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء.

واطلع على ما تحقق من نجاحات واستفادة من الدعم الفني واللوجستي والتدريبي ضمن مهام الفريق الأمني المنبثق عن أصدقاء اليمن، والذي يعطي أولوية قصوى لهذين الجانبين إلى جانب تدريب وتأهيل قوات محاربة الإرهاب، والعمل بانسجام وتكامل مع بقية الوحدات العسكرية والأمنية ومع نظيراتها في الدول المجاورة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن تقدير القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية للدعم والمساندة المستمرة للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسناد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعم الأصدقاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودورهم في دعم وتأهيل القوات اليمنية في مجالات محاربة الإرهاب وخفر السواحل وحرس الحدود.

ووجه نائب الرئيس بمزيد من العمل والتنظيم والترتيب وزيادة كفاءة وقدرات منتسبي خفر السواحل وحرس الحدود من خلال إقامة الدورات وتلقي التدريبات المختلفة بما يمكنهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل.

واستمع في اللقاء إلى ما تحقق في هذا الإطار ومباشرة قوات خفر السواحل وحرس الحدود لمهامها في أماكنها المعروفة، والترتيبات التي تمت لفعالية تدشين تسليم مهام خفر السواحل اليمنية في محافظة حضرموت، وغير ذلك من المهام والخطط المستقبلية المرتبطة بعمل هذه الوحدات في مختلف المحافظات المحررة.

حضر اللقاء الملحق العسكري في سفارة بلادنا بالرياض العميد الركن يحيى الوعيل .