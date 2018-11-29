حوثي يُقبل يده بعد مسحه عباءة المرشد الإيراني

انتشر فيديو في وسائل الإعلام الإيرانية ، يظهر فيه ممثل عن ميليشيات الحوثي أثناء مشاركته في ما يسمى ب«المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية» بطهران.

وحسب متابعة "الخليج 365"، لموقع «العربية نت»، فقد ظهر في الفيديو إبراهيم الديلمي، مسؤول مكتب قناة «المسيرة» في بيروت التابع للحوثيين وهو يمسح يده على عباءة المرشد الإيراني علي خامنئي ثم يعيدها إلى فمه مقبلاً لها فيما يبدو أنه تبرك بخامنئي، الذي تعتبره ميليشيات الحوثي الزعيم الروحي لها، والداعم لمشروعها التخريبي في اليمن.

وكان الديلمي حضر المؤتمر الذي نظم في طهران بمشارکة زعماء أحزاب وميليشيات ورجال دين موالين للنظام الإيراني، وفي ختام المؤتمر زارهم المرشد الإيراني خامنئي.