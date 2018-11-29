نخبة من عمالقة الفن الحضرمي تهدي أغنية 'وطن البحار' ضمن احتفالات 30 نوفمبر

قدم نخبة من فناني حضرموت أغنية خاصة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.

ويشارك في هذا العمل الفني 'وطن البحار' كلا من الفنان: محفوظ بن بريك، ومفتاح سبيت كنداره، وعدنان العطاس.

وأشعل الفنانون قاعة الفقيد هود باعباد بالحماس والسعادة، بهذا العمل الفني الفريد من نوعة، والذي تهديه حضرموت لأحرار الثورة الأبية.