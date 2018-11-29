حجة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية مستبأ

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 29 تشرين الثاني، 2018 غارات على أهداف للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مستبأ بالمحافظة.

وأكد المصدر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وقصف التحالف، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من المحافظات.