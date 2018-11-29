التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الصفراء بصعدة

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر قبلية إن التحالف شن، اليوم الخميس، 29 تشرين الثاني، 2018 عدة غارات على مواقع للمليشيا في منطقة نشور بمديرية الصفراء شرقي المحافظة.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.