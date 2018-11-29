شكرا لقرائتكم خبر عن نايلسات توجه صفعة مدوية لعبدالملك الحوثي (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أوضحت إدارة القمر الصناعي الفرنسي "نايل سات"، أن قرار إغلاق قناتي المسيرة والمسيرة مباشر الحوثيتين، لمخالفتهما القوانين الإعلامية ونشر محتوى إعلامي يؤجج للطائفية ويدعو للاقتتال وبث العداوة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، حجبت إدارة القمر الصناعي نايل سات، بث قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، بعدما كانت قد أغلقت بث قناة المسيرة مباشر.

وكانت إدارة القمر الصناعي عرب سات ويوتلسات قد أوقفتا بث قناة المسيرة الحوثية، لذات الأسباب، على مداراتها.