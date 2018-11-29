شكرا لقرائتكم خبر عن يبشر بفتح جبهة قوية في هذه المحافظة انشقاق شيخ مؤتمري كبير وانضمامه للشرعية اليوم"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عسكرية وأخرى قبلية انشقاق الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشايخ خولان الطيال، والقيادي البارز في حزب المؤتمر، عن الميليشيات الانقلابية، ووصوله إلى مناطق الشرعية.

وقالت المصادر يوم الأربعاء، إن شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر، الشيخ محمد بن ناجي الغادر، انشق عن المليشيات الحوثية وأعلن تأييده للشرعية، ووصل إلى مأرب، حيث التقى قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت المصادر أن "انشقاق الغادر، يُبشر بفتح جبهة جديدة في خولان، تسهل اقتحام صنعاء".

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