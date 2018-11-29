شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة يمنية تعلن عن تقديم خدمة الماء والكهرباء للمواطنيين بشكل مجاني (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني عن تقديم بشرات جديدة المواطنين. وقال المصدر بأن محافظ حضرموت اللواء البحسني وجه بإعفاء المواطنين من رسوم خدمة الكهرباء والماء واعلانها خدمة مجانية تقدمها السلطة المحلية بحضرموت. واضاف بأن محافظ حضرموت سيفتتح خلال أيام مطار الريان الدولي بحضرموت واعادة رحلات الطيران بشكل متواصل .

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