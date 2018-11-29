شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق خليجي على تعافي الريال اليمني .. السفير السعودي يكشف السبب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق السفير السعودي في اليمن ” محمد ال جابر ” على تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية .
وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر ” هزيمة جديدة للمليشيا الحوثية والمشروع الفارسي في اليمن. واضاف حقق الريال اليمني اليوم ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار ، وانخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملحوظ .
واعتبر ذلك نتيجة الجهود الفعالة للحكومة اليمنية وبدعم مستمر من المملكة للشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات. يذكر ان الريال اليمني شهد تحسن كبير امام العملات الاجنبية ليصل الى 450 امام الدولار 120 امام الريال السعودي .
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