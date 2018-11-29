شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..قيادات حوثية كبيرة تسقط في اشتباكات حوثية لأول مرة في صنعاء (تفاصيل جديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل عدد من مسلحي جماعة الحوثيين بينهم قائدين ميدانيين وجرح آخرين، إثر اشتباكات “حوثية حوثية” اندلعت ، في منطقة قوبرة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وفق ما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر ان الاشتباكات اندلعت بين حوثيين ينتمون لمحافظة صعدة وآخرين من مديرية نهم، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين، من بينهم قيادي من محافظة صعدة يكنى “أبويوسف الصعدي” وأحد القيادات في مديرية نهم ويكنى “أبوحرب”.



جاء ذلك عقب قيام القيادي “أبو يوسف” المنتمي لمحافظة صعدة باعتقال “أبو حرب” من إحدى النقاط التي يشرف عليها، ونقله الى احد البيوت والتحقيق معه والاعتداء عليه بالضرب، ما ادى لاندلاع اشتباكات بين انصار القائدين.

وبحسب المصدر، فقد شن المسلحون الحوثيون وبتوجيهات من قيادة صعدة، حملة اعتقالات واسعة لحوثيين من أبناء مديرية نهم في قريتي قوبرة والمعادي.

عقب الحادثة. وسبق أن نشبت خلافات بين قيادات الحوثيين من نهم وصعدة في ميمنة جبهة نهم “شمال المديرية”مطلع الشهر الجاري، إثر اتهام لقيادات من أبناء نهم بالخيانة.

تطورت الى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة استمرت لساعات، وفق المصدر.