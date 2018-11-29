شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يسيطر على عدة مواقع في مديرية الملاجم في البيضاء . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت القوات الحكومية عسكرية كبيرة في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وسيطرت على عدة مواقع في مديرية الملاجم، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين.

وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية تقدمت باتجاه شبكة الهاتف بمنطقة اليسبل، وفي التباب السود، بإسناد من مدفعية ومقاتلات التحالف وراجمات الصواريخ.

كما تقدمت في منطقة الصافح، في المديرية.

ونقل المصدر عن قائد اللواء 163 العميد صالح لقصم الحارثي، قوله في تصريحات للصحفيين، إن القوات الحكومية سيطرت على مفرق أعشار بمديرية الملاجم، وتقدمت إلى ما بعد المفرق.

ووفق الحارثي فإن القوات الحكومية سيطرت على جبل الكبار الاستراتيجي بعد تطهير مفرق أعشار.