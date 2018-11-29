شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء معين عبد الملك يكشف اسباب انخفاض العملات مقابل الريال ويكشف اخبار جديدة سارة للشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان تركيز الحكومة في المرحلة الحالية ينصب على الجانب الاقتصادي والخدمي.. مشيرًا إلى أن ” المواطن لا يريد الاستماع للسياسة ووضعه مضطرب، ولا يستطيع أن يجد قوت يومه”، لافتا إلى ان المواطن إذا لم يجد فارقا في وضعه لن يستمع إلى خطاب من السياسة الداخلية.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس الوزراء في برنامج “اليمن في أسبوع” على قناة أبوظبي الفضائية، حيث تطرق إلى موضوع التحسن الملموس في الخدمات خاصة في عدن واستقرار أسعار الصرف، وقال” موضوع السياسة الاقتصادية والنقدية أعاد الثقة نوعا ما، النظام البنكي كان على وشك الانهيار وأتكلم عن قطاع البنوك التجارية، الآن دور البنك المركزي وأدواتنا تحسنت هذا يعكس بصورة سريعة أثرا سريعا على المواطن”.

وأضاف:” المواطنون الآن يشعرون بهذا التحسن.. لكن نحن ننشد ما هو أكبر، ننشد مساعدة حقيقية تتيح للمواطن أن يعيش في المستوى الذي طالما ضحى من أجله، وكل التضحيات التي حصلت في عدن وتنظر آثار الدمار في كل الأماكن، هذه الضريبة التي دفعتها عدن والمحافظات اليمنية في كل المحافظات، ينبغي أن نعيد الأمل لشعبنا بأن القادم سيكون أفضل”.

أن يجد قوت يومه”، لافتا إلى ان المواطن إذا لم يجد فارقا في وضعه لن يستمع إلى خطاب من السياسة الداخلية.