شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشارك في المهرجان الدولي للثقافات والمأكولات الشعبية بماليزيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إفتتح سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد، اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور المهرجان الدولي للثقافات والمأكولات الشعبية (UMICAFF 2018) الذي ينظّمه اتحاد الطلبة الأجانب بالتعاون مع مكتب الطلبة الأجانب بجامعة مالايا الماليزية، وتشارك فيه بلادنا عبر اتحاد

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